Referendum la spinta di FdI a Roma nonostante il caso Delmastro Fabio Rampelli | I magistrati siano al servizio del popolo

A Roma, la sala del palazzo dei Congressi è piena di sostenitori di Fratelli d’Italia, che hanno organizzato un evento in vista del referendum, attirando partecipanti anche da fuori città. Nonostante il caso Delmastro, il partito ha deciso di portare avanti la sua campagna, con Fabio Rampelli che ha chiesto ai magistrati di essere al servizio del popolo. L’appuntamento si inserisce in una serie di incontri nazionali dedicati alla mobilitazione per il Sì.

La sala del palazzo dei Congressi di Roma è strapiena. L’evento organizzato da Fratelli d’Italia sarebbe solo locale ma il respiro è nazionale visto che non ci sono altri appuntamenti coi militanti dei vari comitati politici per il Sì unitari dopo quelli della scorsa settimana. E da coinvolgimento politico nazionale è anche il parterre che vede da Arianna Meloni a Fabio Rampelli, con molti esponenti di primo piano comunque presenti e l’atteso intervento dell’ex magistrato più esposto per il fronte del Sì, Antonio Di Pietro. Proprio alla sorella d’Italia è affidato il compito di aprire gli interventi dal palco. «Siamo riusciti a risvegliare la nazione da quando siamo arrivati al governo ed è confortante che in giorni come questo ci sia al governo una persona come Giorgia Meloni “, dice Arianna Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

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