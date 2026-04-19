Libri esce Eva e Maria-Un corpo solo due anime opposte di Martinelli

È stato pubblicato il nuovo romanzo di Tommaso Martinelli, intitolato “Eva e Maria – Un corpo solo, due anime opposte”. Il libro è stato diffuso da De Nigris Editore e ora è disponibile per i lettori. La pubblicazione arriva dopo diverse settimane di attesa e si inserisce nel catalogo della casa editrice. La storia si concentra su due personaggi femminili con personalità opposte, che condividono un legame profondo.

Roma, 19 apr. (askanews) – È disponibile “Eva e Maria – Un corpo solo, due anime opposte”, il nuovo romanzo di Tommaso Martinelli, pubblicato da De Nigris Editore. Al centro della narrazione, la storia di due gemelle siamesi, Eva e Maria, costrette a condividere lo stesso corpo ma profondamente diverse per natura e visione del mondo. Eva è impulso, desiderio, esperienza; Maria è riflessione, equilibrio, protezione. Due anime opposte che non possono separarsi né ignorarsi: ogni scelta diventa una trattativa, ogni emozione una battaglia silenziosa. Tra adolescenza, amore, paura e desiderio, il romanzo accompagna il lettore in un viaggio intimo e universale, dove la dualità diventa metafora dell’identità umana.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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