È stato pubblicato il nuovo romanzo di Tommaso Martinelli, intitolato “Eva e Maria – Un corpo solo, due anime opposte”, edito da De Nigris Editore. Il libro è ora disponibile nelle librerie e online. La narrazione si concentra sulla relazione tra due protagoniste con personalità opposte, che condividono un legame profondo. La pubblicazione ha suscitato interesse tra lettori e critici letterari.

ROMA – È disponibile “Eva e Maria – Un corpo solo, due anime opposte”, il nuovo romanzo di Tommaso Martinelli pubblicato da De Nigris Editore. Al centro della narrazione, la storia di due gemelle siamesi, Eva e Maria, costrette a condividere lo stesso corpo ma profondamente diverse per natura e visione del mondo. Eva è impulso, desiderio, esperienza; Maria è riflessione, equilibrio, protezione. Due anime opposte che non possono separarsi né ignorarsi: ogni scelta diventa una trattativa, ogni emozione una battaglia silenziosa. Tra adolescenza, amore, paura e desiderio, il romanzo accompagna il lettore in un viaggio intimo e universale, dove la dualità diventa metafora dell’identità umana.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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