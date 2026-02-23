Italia cresce | Pil +1,3% a febbraio ma attenzione ai consumi

L’Italia mostra una crescita del PIL dello 1,3% a febbraio, causata da un aumento dei consumi e della produzione industriale. Le imprese evidenziano segnali di ripresa, mentre le famiglie spendono di più, spinti dalla domanda interna. Tuttavia, alcuni settori restano fragili e richiedono attenzione. I numeri indicano un passo avanti, ma la strada verso una stabilità completa resta ancora lunga.

La ripresa economica italiana: i numeri che contano. La ripresa economica italiana procede a passo lento ma costante, con segnali positivi che emergono dalla fiducia delle imprese e delle famiglie, dalla produzione industriale e dai consumi. Secondo le stime di Confcommercio, il Prodotto Interno Lordo (Pil) dovrebbe registrare un aumento dello 0,2% a febbraio, portando la variazione tendenziale al +1,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Questo dato conferma la continuità con la crescita registrata nella parte finale del 2025, quando il Pil aveva segnato un aumento congiunturale dello 0,3% nell’ultimo trimestre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

