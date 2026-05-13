Il Eurovision Song Contest 2026 si è aperto con una serata che ha lasciato molti spettatori delusi, in particolare per la performance di un noto cantante italiano. La prima fase della competizione ha visto alcune esibizioni che non hanno convinto il pubblico, mentre altre hanno suscitato entusiasmo. La manifestazione, arrivata alla sua settantesima edizione, si svolge quest'anno con numerosi artisti provenienti da diversi paesi europei.

di Laura Ruzzante Signore e signori, benvenuti al settantesimo Festival della Geopolitica Canora, meglio noto come Eurovision Song Contest. Una prima semifinale che è scivolata via con la rapidità di un decreto legge approvato a Ferragosto: alle 22:30 le 17 esibizioni erano già archiviate, alle 23:15 eravamo tutti liberi di interrogarci sul senso dell’esistenza o, più prosaicamente, su come sia possibile steccare così tanto in favore di camera. Ogni riferimento a Sanremo e alle sue maratone che terminano quando i panettieri iniziano il turno è, ovviamente, puramente casuale. Ma passiamo ai fatti, o presunti tali. Il decalogo dei sopravvissuti Passano il turno Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldova, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eurovision Song Contest 2026, perché per me la delusione della prima serata porta il nome di Sal Da Vinci

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Eurovision Song Contest Moldova 2026. Finala Naional

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