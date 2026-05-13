Eurovision Sal Da Vinci vola in finale | trionfo con sposa e Tricolore

Durante l'ultima serata dell'Eurovision, Sal Da Vinci ha conquistato la finale con la sua esibizione, indossando un abito da sposa che ha rivelato il Tricolore. La performance è stata accompagnata da un gruppo di ballerini, i cui nomi sono stati confermati dagli organizzatori. La presenza della bandiera italiana e l’abbigliamento sono stati al centro dell’attenzione tra il pubblico e i media.

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