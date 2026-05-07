Sal Da Vinci è salito sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna per provare, per la prima volta, l’esibizione che accompagnerà Per sempre sì. Le prime impressioni fugano ogni dubbio: è una messa in scena ambiziosa, per colpire un pubblico molto difficile e che non rientra affatto nei canoni tradizionali, quello dell’ Eurovision Song Contest. Con lui sul palco anche Francesca Tocca, ballerina già conosciuta dal pubblico di Amici e protagonista del videoclip ufficiale del brano, parte di un corpo di ballo guidato da Marcello Sacchetta. Eurovision 2026, la prima prova di Sal Da Vinci: un matrimonio in quattro atti. La messa in scena è un racconto romantico costruito in quattro momenti distinti, ognuno con la sua scenografia e la sua atmosfera, per far immergere il pubblico nelle note del brano.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci, come è andata la prima prova dell’Eurovision 2026: Francesca Tocca con lui

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