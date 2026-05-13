Durante la serata del 12 maggio al Eurovision Song Contest 2026, sono state segnalate proteste sia fuori che dentro l’Arena contro la presenza di Israele. Un manifestante proPalestina è stato fermato dalla sicurezza dopo l’esibizione di Noam Bettan, che rappresentava Israele con la canzone “Michelle”. Alla fine della gara, Israele è passato direttamente al Gran Final del 16 maggio, confermando la sua partecipazione.

E alla fine, come prevedibile, a Eurovision Song Contest 2026 ieri sera 12 maggio Israele rappresentato da Noam Bettan con “Michelle” ha passato il turno e va dritto al Gran Final del 16 maggio. Ma le proteste non sono mancate dentro e fuori dall’Arena. Poco prima della sua esibizione, si sente dalla platea urlare “ stop, stop the genocide! ”. Inoltre un video condiviso su X mostra un manifestante proPal a torso nudo con scritto sulla schiena “Free Palestina” bloccato dalla sicurezza al termine dell’esibizione di Noam Bettan. Il tutto è avvenuto in pochi istanti, sotto le telecamere dei telefonini. Invece poche ore prima dell’esibizione del concorrente israeliano gli attivisti del movimento “ Palästina Solidarität Österreich” hanno manifestato a Vienna contro la partecipazione di Israele alla competizione musicale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eurovision 2026, proteste contro Israele fuori dall’Arena e dentro: un proPal sotto il palco viene bloccato dalla sicurezza dopo l’esibizione di Noam Bettan

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