Eurovision 2026 proteste contro Israele fuori dall’Arena e dentro | un proPal sotto il palco viene bloccato dalla sicurezza dopo l’esibizione di Noam Bettan
Durante la serata del 12 maggio al Eurovision Song Contest 2026, sono state segnalate proteste sia fuori che dentro l’Arena contro la presenza di Israele. Un manifestante proPalestina è stato fermato dalla sicurezza dopo l’esibizione di Noam Bettan, che rappresentava Israele con la canzone “Michelle”. Alla fine della gara, Israele è passato direttamente al Gran Final del 16 maggio, confermando la sua partecipazione.
E alla fine, come prevedibile, a Eurovision Song Contest 2026 ieri sera 12 maggio Israele rappresentato da Noam Bettan con “Michelle” ha passato il turno e va dritto al Gran Final del 16 maggio. Ma le proteste non sono mancate dentro e fuori dall’Arena. Poco prima della sua esibizione, si sente dalla platea urlare “ stop, stop the genocide! ”. Inoltre un video condiviso su X mostra un manifestante proPal a torso nudo con scritto sulla schiena “Free Palestina” bloccato dalla sicurezza al termine dell’esibizione di Noam Bettan. Il tutto è avvenuto in pochi istanti, sotto le telecamere dei telefonini. Invece poche ore prima dell’esibizione del concorrente israeliano gli attivisti del movimento “ Palästina Solidarität Österreich” hanno manifestato a Vienna contro la partecipazione di Israele alla competizione musicale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie correlate
Noam Bettan all’Eurovision 2026, chi è il cantante di IsraeleIsraele partecipa all’Eurovision Song Contest 2026 con la voce di Noam Bettan, cantautore in forte ascesa, noto per la sua voce intensa e la capacità...
Chi Noam Bettan, il cantante in gara per Israele all’Eurovision Song ContestNoam Bettan è il cantante israeliano che stasera si esibirà nella semifinale della settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest in diretta da...
Temi più discussi: Chi è Noam Bettan, rappresentante di Israele che sta suscitando molte polemiche a Eurovision; Eurovision 2026: Israele tra proteste, sicurezza rafforzata e tensioni politiche: Puntiamo alla vittoria; Eurovision 2026: contestazione in arena per Noam Bettan (Israele); Eurovision sotto assedio: a Vienna esplode la protesta contro Israele tra cori, tensioni e politica.
L’Eurovision 2026 di Vienna non è ancora iniziato ed è già al centro dello scontro politico internazionale per la partecipazione di Israele e il conseguente boicottaggio di Spagna, Slovenia, Irlanda, Paesi Bassi e Islanda. Ma sul tavolo adesso c’è ancora un’altr facebook
Nomi dei partecipanti al Concerto Eurovisivo 2026 reddit
Eurovision 2026, proteste contro Israele fuori dall’Arena e dentro: un proPal sotto il palco viene bloccato dalla sicurezza dopo l’esibizione di Noam BettanE alla fine, come prevedibile, a Eurovision Song Contest 2026 ieri sera 12 maggio Israele rappresentato da Noam Bettan con Michelle ha passato il turno e va dritto al Gran Final del 16 maggio. Ma le ... ilfattoquotidiano.it
Eurovision 2026, le proteste contro Israele (che passa), il video di Sal Da Vinci, i primi finalistiSi è tenuta ieri la prima semifinale. Eliminata la coppia Senhit-Boy George in gara per San Marino. Il silenzio di Gabriele Corsi dopo l’esibizione di Noam Bettan. Le persone portate via a forza dalla ... rollingstone.it