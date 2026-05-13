A Vienna si svolge l’edizione di quest’anno dell’Eurovision, con Israele che ha ottenuto un biglietto per la finale. La manifestazione è stata accompagnata da proteste e boicottaggi, mentre alcuni paesi hanno deciso di non partecipare o di non trasmettere la finale. Sono state sollevate vecchie accuse riguardo a presunti voti pilotati e influenze politiche nel processo di selezione dei vincitori. La competizione si svolge in un clima di tensione tra gli Stati coinvolti.

Oltre che per la musica, le ultime due edizioni dell’Eurovision Song Contest si sono imposte anche per un altro motivo: le tensioni per la partecipazione di Israele. Dopo il 7 ottobre 2023, data convenzionale della nuova guerra in Medio Oriente, numerosi artisti e Paesi europei hanno espresso pubblicamente il loro dissenso nei confronti dello Stato ebraico. Anche boicottando la competizione, come nel 2026. Anzitutto in risposta al genocidio dei palestinesi perpetrato nella Striscia di Gaza, ma anche perché Israele è stato accusato di aver pilotato migliaia e migliaia di voti utilizzando il proprio soft power. Cinque Paesi boicottano Israele...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Eurovision, Israele in finale a Vienna tra proteste, boicottaggi e vecchie accuse sui voti pilotati

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