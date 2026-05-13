A Vienna sono stati annunciati i dieci artisti che accederanno alla finale dell’Eurovision 2026, dopo le qualificazioni delle semifinali. Tra le nazioni coinvolte, la Spagna e l’Irlanda hanno scelto di non partecipare alla competizione, motivando le loro decisioni con ragioni politiche e di protesta. La selezione dei finalisti si è svolta tra tensioni e discussioni, suscitando attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

? Domande chiave Chi sono i primi dieci artisti qualificati alla finale di Vienna?. Perché Spagna e Irlanda hanno deciso di boicottare la competizione?. Quali nazioni affronteranno la seconda semifinale su Rai Due?. Come influenzeranno le tensioni politiche il risultato della gran finale?.? In Breve Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia in finale.. Spagna, Irlanda, Islanda, Paesi Bassi e Slovenia boicottano l'evento per protesta contro Israele.. Seconda semifinale prevista giovedì 14 maggio con 15 Paesi in gara.. Gran finale sabato 16 maggio con Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Austria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurovision 2026: primi 10 finalisti a Vienna tra tensioni e boicottaggi

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