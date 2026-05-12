L’Eurovision 2026 ha suscitato proteste e boicottaggi da parte di cinque paesi, tra cui Spagna e Irlanda, che hanno deciso di ritirarsi dall’evento. La situazione ha portato a un aumento di tensioni tra le nazioni coinvolte. Nel frattempo, si segnala che anche un altro paese ha annunciato una decisione simile, senza specificare i motivi ufficiali. La partecipazione israeliana resta confermata, nonostante le agitazioni.

L'Eurovision Song Contest 2026 va in scena a Vienna da oggi 12 fino al 16 maggio, ma a far discutere, ancor prima del via ufficiale, è il drastico calo dei Paesi in gara. Le delegazioni iscritte sono 35, due in meno rispetto al 2025: saranno assenti quelle di Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia. Si tratta di nazioni tutt'altro che marginali, soprattutto nel caso della Spagna, che è anche tra i principali sostenitori economici della manifestazione. Il motivo della rinuncia? La presenza di Israele. Leggi anche: Tutto su Sal Da Vinci, dai primi anni in America al trionfo a Sanremo 2026 con Per sempre sì Con 49 partecipazioni all'attivo a partire dal 1973, Israele è uno dei protagonisti storici dell'Eurovision Song Contest.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurovision 2026: Israele c'è tra proteste e boicottaggi

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Eurovision 2026 : Israël autorisé à participer, plusieurs boycotts annoncés

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