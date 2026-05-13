Eurovision dopo l’esibizione di Sal Da Vinci il gesto ripreso dalle telecamere

Durante la serata dell’Eurovision, subito dopo l’esibizione di Sal Da Vinci, le telecamere hanno catturato un gesto che ha attirato l’attenzione dei presenti. L’evento, seguito da milioni di spettatori in tutta Europa, si è svolto in un’atmosfera di grande attesa. Il pubblico si era radunato con entusiasmo, pronti a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno musicale.

L’attesa era palpabile già da ore, mentre il pubblico europeo si preparava a uno degli appuntamenti più seguiti dell’anno. Luci, musica e adrenalina hanno scandito i minuti precedenti a un’esibizione che, fin dalle prove, prometteva di lasciare il segno. La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, andata in scena nella suggestiva Wiener Stadthalle, ha messo in campo artisti provenienti da tutta Europa, ma uno in particolare ha catalizzato l’attenzione del pubblico italiano. Alle 21.41 precise, Sal Da Vinci ha fatto il suo ingresso sul palco, portando con sé non solo una canzone, ma un pezzo di identità musicale italiana. Il...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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L’Italiano medio è un soggetto semplice: non distingue una prova tecnica da una vera esibizione e quindi si indigna. Qualità video rettificata dopo l’errore di Eurovision News + l’esibizione di papà Sal Da Vinci sarà domani. NON GLI PASSERÀ MAI x.com

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