Durante l’Eurovision 2026, alcuni spettatori hanno urlato “Free Palestine” in diretta, attirando l’attenzione sui social e sui video diffusi online. La polizia è intervenuta rapidamente, trascinando via le persone coinvolte. L’episodio ha suscitato commenti e discussioni tra chi segue l’evento, che si svolge in una città europea e coinvolge artisti e pubblico da vari paesi.

L’Eurovision Song Contest 2026 ha confermato ancora una volta di essere molto più di una semplice competizione musicale. La prima semifinale andata in scena alla Wiener Stadthalle di Vienna ha visto nuovamente esplodere le tensioni legate alla partecipazione di Israele, con scene di contestazione in diretta televisiva e interventi della polizia che hanno fatto rapidamente il giro dei social media. Quando Noam Bettan è salito sul palco per interpretare “ Michelle “, rappresentando KAN, la televisione pubblica israeliana, ancora prima che partissero le prime note un coro si è levato dall’arena: “ Stop the genocide “. Si sente urlare “stop, stop the genocide” durante il brano di Israele all’Eurovision.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Eurovision 2026, urla “Free Palestine” in diretta: la polizia trascina via gli spettatori (i video sono ovunque sul web)

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