Parte il coro ' Free Palestine' al corteo No Kings a Roma – Il video

Durante il corteo No Kings a Roma, è stato intonato il coro 'Free Palestine'. Il video della scena è stato diffuso dall’Agenzia Vista. L’evento si è svolto il 28 marzo 2026 e ha coinvolto i partecipanti che hanno cantato il coro durante la manifestazione. La scena è stata ripresa e condivisa sui canali di informazione.

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