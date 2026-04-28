La Polizia ha smantellato una rete di distribuzione di contenuti pedopornografici online, arrestando tre persone e denunciandone altre sei. L’indagine, condotta dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, ha scoperto come si siano utilizzate intelligenze artificiali per creare e diffondere materiale illecito. Le operazioni hanno portato alla luce un fenomeno che si sviluppa sempre più sul web, coinvolgendo diversi soggetti e modalità di approccio.

L’orrore corre sul web. A ricordarcelo è l’indagine portata avanti dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (C.N.C.P.O.), che ha scoperto un giro di pedopornografia tra più persone che si scambiavano in rete materiale raffigurante bambini in tenera età, costretti a subire indicibili abusi sessuali. Una scoperta inquietante, a seguito della quale la Polizia di Stato ha eseguito l’arresto in flagranza di reato di tre persone: un 70enne con precedenti specifici in provincia di Belluno, un 63enne residente nel Mantovano e un 28enne nel Comasco. Oltre a loro, sono state denunciate a piede libero altre sei persone. Secondo quanto riferito dalle autorità in una nota, l’inchiesta è stata condotta anche grazie a operazioni di infiltrazione in questa rete degli orrori.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pedopornografia e IA sul web: la nuova frontiera dell’orrore smascherata dalla Polizia. Gli agenti hanno arrestato tre persone mentre altre sei sono state denunciate

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