Eurovision 2026 chi sono i primi 10 finalisti

Il 12 maggio 2026, alla Wiener Stadthalle di Vienna, si è conclusa la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. Dopo le esibizioni, sia il pubblico che le giurie hanno decretato i primi dieci Paesi che accederanno alla finale. La serata ha visto le performance di diversi artisti provenienti da tutta Europa, con alcune canzoni che hanno ottenuto il pass diretto alla fase conclusiva della competizione.

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Vienna, 12 maggio 2026 - Pubblico e giurie hanno deciso: al termine della prima semifinale alla Wiener Stadthalle di Vienna sono stati decretati i nomi dei primi dieci Paesi finalisti dell’Eurovision Song Contest 2026. Un’Esc che non vede la partecipazione di Spagna, Irlanda, Islanda, Paesi Bassi e Slovenia: questi Paesi hanno scelto di non presentarsi in aperta protesta con la decisione da parte della maggioranza degli altri Paesi partecipanti di non escludere Israele nonostante la situazione molto tesa a livello internazionale. epa12948272 Lion Ceccah of Lithuania performs the song 'Solo Quiero Mas' during the dress rehearsals for the first semi-final of the 70th Eurovision Song Contest (ESC) in Vienna, Austria, 11 May 2026.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eurovision 2026, chi sono i primi 10 finalisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eurovision 2026: All Artists so far (10/35) Notizie correlate Ecco chi sono i 10 finalisti del Como Youth SoundGrande successo di candidature per la prima edizione del contest Como Youth Sound dedicato ai giovani musicisti under30. Chi sono i finalisti di Amici 2026? Ecco chi accede alla Finale del 17 maggio 2026Chi sono i finalisti di Amici 2026? Ecco chi accede alla Finale del 17 maggio 2026. Argomenti più discussi: Eurovision Song Contest 2026, chi sono i concorrenti; Eurovision 2026, chi sono i 35 cantanti in gara: il significato delle canzoni e i grandi rivali di Sal Da Vinci; Eurovision Song Contest 2026, la guida: dai cantanti alle scalette; Eurovision 2026: tutti i Paesi partecipanti e la divisione tra semifinali e finale. Stasera inizia l'Eurovision Song Contest 2026. Chi sarà il vincitore? E quali sono i Paesi che hanno vinto più volte nel corso degli anni? x.com [ESC] Vienna ??, Eurovision 2026: megathread per la prima semifinale reddit Eurovision 2026, chi sono i conduttori, da Victoria Swarovski a Gabriele CorsiVictoria Swarovski, austriaca, nata ad Innsbruck, classe 1993, è un volto noto del mondo dello spettacolo del suo Paese nonché un personaggio in vista del mondo dell'imprenditoria in quanto erede dell ... tg24.sky.it