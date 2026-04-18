Il 18 aprile 2026, una cantante e conduttrice bolognese ha condiviso su Instagram un video in compagnia di Sal Da Vinci e Gabriele Corsi. La pubblicazione è accompagnata dalla frase “Io e te accussì! #Eurovision Song Contest 2026 let’s goooooo”. L’originale clip è diventata virale, attirando l’attenzione degli utenti online. La scena include un balletto energico che ha suscitato numerosi commenti sui social network.

Bologna, 18 aprile 2026 – “Io e te accussì! #Eurovision Song Contest 2026 let’s goooooo”. Con questa frase a corredo, la cantante e conduttrice bolognese Elettra Lamborghini ha pubblicato su Instagram un video insieme al vincitore di Sanremo Sal Da Vinci e a Gabriele Corsi. Il trio d’eccezione balla e canta sulle note di “ Per sempre sì”, il brano con cui il cantautore napoletano ha trionfato quest’anno, a febbraio, alla 76esima edizione della kermesse nella “città dei fiori”. Grazie alla vittoria, Sal Da Vinci parteciperà all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà alla Wiener Stadthalle a Vienna, in Austria, dal 12 al 16 maggio (in seguito alla vittoria di JJ con la canzone “Wasted Love” nell'edizione precedente).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Io e te accussì”: il balletto esplosivo di Elettra Lamborghini, Sal Da Vinci e Corsi infiamma il web verso l’Eurovision

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Elettra Lamborghini sarà la conduttrice italiana dell’Eurovision Song Contest 2026 che si terrà a maggio a Vienna. Per l'Italia sul palco Sal Da VinciElettra Lamborghini sarà la conduttrice italiana dell’Eurovision Song Contest 2026, arrivato alla sua settantesima edizione e in programma a Vienna.