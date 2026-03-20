Elettra Lamborghini Sposa Eurovision | Il Matrimonio in Diretta con Gabriele Corsi

Elettra Lamborghini ha annunciato in diretta la sua partecipazione come co-conduttrice all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna insieme a Gabriele Corsi, durante una conferenza di Canzonissima trasmessa da Rai1. La cantante ha accettato ufficialmente l’incarico, confermando la sua presenza nel prossimo evento musicale internazionale. L’annuncio è stato fatto durante una trasmissione televisiva, senza ulteriori dettagli sul ruolo o le modalità di partecipazione.

Ascolti TV di martedì 17 marzo 2026: Rai1 e Canale 5 si sfidano in prima serata, grande successo per “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Elettra Lamborghini accetta in diretta la proposta di co-condurre l’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna con Gabriele Corsi, durante la conferenza di Canzonissima su Rai1. Il direttore prime time Williams Di Liberatore le chiede: “Elettra, vuoi Eurovision?”, e lei risponde subito: “Va benissimo!”. Milly Carlucci suggella: “Il matrimonio è fatto qua!”. Gabriele Corsi, al sesto commento consecutivo (18° totale), affianca la new entry Lamborghini, già fan dopo Rotterdam 2021 con Afrojack. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Elettra Lamborghini Sposa Eurovision: “Il Matrimonio in Diretta” con Gabriele Corsi Articoli correlati “Il matrimonio è stato fatto in diretta”: Elettra Lamborghini ha accettato di co-condurre la telecronaca di Eurovision Song Contest con Gabriele CorsiElettra Lamborghini co-condurrà la telecronaca italiana dell’Eurovision Song Contest al fianco del veterano Gabriele Corsi. Eurovision, Elettra Lamborghini conduttrice con Gabriele CorsiColpo di scena in diretta durante la conferenza stampa di Canzonissima: Elettra Lamborghini sarà tra i conduttori dell'Eurovision Song Contest al... ELETTRA LAMBORGHINI SI DA UNA SISTEMATINA PRIMA DELLA FOTO #sanremo #elettralamborghini #perte #fyp Tutto quello che riguarda Elettra Lamborghini Sposa Discussioni sull' argomento Eurovision, Elettra Lamborghini co-conduttrice insieme a Gabriele Corsi: la proposta a sorpresa e il commento di Milly Carlucci; Elettra Lamborghini, co-conduttrice dell’Eurovision 2026: atmosfera elettrica; Elettra Lamborghini commentatrice dell’Eurovision Song Contest 2026. Il matrimonio è stato fatto in diretta: Elettra Lamborghini ha accettato di co-condurre la telecronaca di Eurovision Song Contest con Gabriele CorsiElettra Lamborghini co-condurrà la telecronaca italiana dell’Eurovision Song Contest al fianco del veterano Gabriele Corsi. ilfattoquotidiano.it Elettra Lamborghini co-conduttrice all’Eurovision 2026 - facebook.com facebook