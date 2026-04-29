Serbia contro l’Eurovision | la partecipazione di Israele annulla i valori del Contest

Da metropolitanmagazine.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della 70ª edizione dell’Eurovision, si sono moltiplicati i manifestanti che chiedono di boicottare l’evento. La decisione di includere Israele tra i partecipanti ha scatenato proteste in diversi Paesi, che contestano la presenza del paese al festival musicale. La partecipazione di Israele ha portato a un aumento delle tensioni tra le nazioni coinvolte e ha provocato reazioni pubbliche di dissenso.

Si aggiungono altri manifestanti al boicottaggio della 70ª edizione dell’Eurovision. Da quando è stata confermata la partecipazione di Israele al festival musicale, infatti, molti Paesi hanno preso posizione. Oltre l’organizzazione No Music For Genocide, alla Slovenia e ad altri Paesi si aggiunge anche la Serbia. Manifestanti in Serbia chiedono il ritiro dall’Eurovision. Un gruppo di manifestanti si è radunato fuori la sede dell’ emittente pubblica serba RTS avanzato la richiesta che il Paese si ritiri dall’edizione come segno di protesta contro la partecipazione di Israele. «Un Eurovision senza Israele significherebbe difendere gli ideali che questo evento proclama», viene scritto dagli organizzatori della manifestazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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