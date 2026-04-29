Serbia contro l’Eurovision | la partecipazione di Israele annulla i valori del Contest

In vista della 70ª edizione dell’Eurovision, si sono moltiplicati i manifestanti che chiedono di boicottare l’evento. La decisione di includere Israele tra i partecipanti ha scatenato proteste in diversi Paesi, che contestano la presenza del paese al festival musicale. La partecipazione di Israele ha portato a un aumento delle tensioni tra le nazioni coinvolte e ha provocato reazioni pubbliche di dissenso.

Si aggiungono altri manifestanti al boicottaggio della 70ª edizione dell’Eurovision. Da quando è stata confermata la partecipazione di Israele al festival musicale, infatti, molti Paesi hanno preso posizione. Oltre l’organizzazione No Music For Genocide, alla Slovenia e ad altri Paesi si aggiunge anche la Serbia. Manifestanti in Serbia chiedono il ritiro dall’Eurovision. Un gruppo di manifestanti si è radunato fuori la sede dell’ emittente pubblica serba RTS avanzato la richiesta che il Paese si ritiri dall’edizione come segno di protesta contro la partecipazione di Israele. «Un Eurovision senza Israele significherebbe difendere gli ideali che questo evento proclama», viene scritto dagli organizzatori della manifestazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Serbia contro l’Eurovision: la partecipazione di Israele annulla i valori del Contest Notizie correlate Leggi anche: Chi ha vinto San Marino Song Contest 2026? La vincitrice è Senhit feat Boy George in gara all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna Eurovision, 1000 musicisti contro Israele: scoppia il boicottaggioUn fronte di circa mille musicisti, tra cui spiccano nomi del calibro di Waters e Gabriel, ha lanciato un appello collettivo per boicottare... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Crisi Eurovision, a Belgrado si chiede il boicottaggio di Israele; Eurovision Song Contest 2026, la guida: dai cantanti alle scalette. Serbia contro l’Eurovision: la partecipazione di Israele annulla i valori del contestSi aggiungono altri manifestanti al boicottaggio della 70ª edizione dell’Eurovision. Da quando è stata ... msn.com Crisi Eurovision: in Serbia manifestanti chiedono boicottaggio per la presenza di Israele«United by Music»? «Un’Eurovision senza Israele significherebbe difendere gli ideali che questo evento proclama», si legge in una nota degli organizzatori della protesta. View on euronews ... msn.com Aleksandar Vucic ha attaccato Sandro Gozi e il Partito Democratico Europeo dopo le critiche sulla situazione in Serbia. Il confronto nasce dalle denunce sullo stato di diritto, sulla libertà accademica e sulle violenze contro gli studenti. Gozi ha proposto un confr - facebook.com facebook L’Ambasciatore della Serbia Mirjana Jeremic, questa sera ha partecipato alla cena di gala in occasione dell’apertura della conferenza internazionale EFCAC-FE.N.CO. @MFASerbia x.com