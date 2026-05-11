Eurovision Song Contest al via tra boicottaggi polemiche su Israele e fan in rivolta

Martedì 12 maggio si apre la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, un evento musicale organizzato dall’European Broadcasting Union. Quest’anno il concorso si svolge in un contesto segnato da boicottaggi e polemiche legate alla presenza di Israele, mentre alcuni fan si sono rivolti contro l’organizzazione e le scelte fatte. La manifestazione, che vede partecipanti da diversi paesi europei, si svolge in un’atmosfera di tensione e proteste.

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Prenderà il via martedì 12 maggio la 70esima edizione dell' Eurovision Song Contest, l'ormai famosissimo concorso canoro organizzato dall'European Broadcasting Union. L'edizione 2025 aveva visto trionfare il cantante austriaco JJ con il brano Wasted Love e, come da tradizione, l'edizione di quest'anno avrà luogo nel paese vincitore dell'anno scorso: ecco quindi che le luci sono pronte ad accendersi a Vienna, alla Wiener Stadthalle. Come ogni anno, alla finale di sabato 16 maggio sono già invitati i cantanti dei paesi considerati Big 5: Germania, Uk, Francia e Italia, che verrà rappresentata da Sal Da Vinci, con il brano che lo ha fatto trionfare a Sanremo 2026.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Eurovision Song Contest al via tra boicottaggi, polemiche su Israele e fan in rivolta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Eurovision 2026, polemiche e boicottaggi: cresce il caso IsraeleMancano pochi giorni all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2026 e il clima attorno alla manifestazione musicale europea, prevista dal 12 al 16... Argomenti più discussi: Eurovision Song Contest 2026; Eurovision 2026, migliaia i fan a Vienna per la cerimonia di apertura; Eurovision 2026, tutto quello che c’è da sapere (protagonisti, polemiche e assenti); È tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2026. Tutti i look e le interviste di Sal Da Vinci e Senhit (con Boy George) al Turquoise Carpet che inaugura la 70° edizione dell' #Eurovision Song Contest. x.com Sal Da Vinci, che rappresenta l'Italia all'Eurovision a Vienna, dal vivo in ''Canzonissima' reddit Eurovision Song Contest 2026 in partenza: date, dove vederlo, quando canta Sal Da Vinci. La guida completaL’Eurovision Song Contest 2026 è ai nastri di partenza: tre appuntamenti in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna (Austria) con Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini per la conduzione italiana. Il ... affaritaliani.it