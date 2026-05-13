Eurovision 2026 la classifica | chi sono i primi 10 finalisti

Martedì 12 maggio Vienna ha ospitato la prima serata della settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest, durante la quale sono stati annunciati i primi dieci finalisti. La competizione ha visto esibirsi diversi artisti provenienti da vari paesi europei, con alcune performance che hanno riscosso particolare attenzione. La serata si è conclusa con la selezione dei concorrenti che accederanno alla finale, prevista nei prossimi giorni.

Martedì 12 maggio Vienna ha finalmente acceso i riflettori sulla settantesima edizione dell’ Eurovision Song Contest. Una prima semifinale, quella andata in onda su Rai 2 con il commento per l’Italia di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, che ha decretato ufficialmente i primi dieci Paesi pronti a contendersi la finale. Il voto, diviso tra televoto e giurie nazionali, ha regalato alcune conferme ma anche diverse sorprese. Ecco la classifica. “Eurovision 2026”, la classifica della prima semifinale. Sul palco della Wiener Stadhalle 15 Paesi si sono giocati tutto in una delle serate più attese dell’ Eurovision Song Contest 2026. Con performance impeccabili, staging divertenti e qualche momento già destinato a diventare meme, l a prima semifinale ha ufficialmente decretato i primi 10 finalisti di questa edizione.🔗 Leggi su Dilei.it

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EUROVISION 2026: favoriti, outsider e la mia classifica (12 POINTS!)

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