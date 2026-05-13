Eurovision 2026 | Finlandia e Grecia dominano la prima semifinale

Durante la prima semifinale dell’Eurovision 2026, dieci artisti sono passati alla fase successiva. La Finlandia e la Grecia sono risultate tra i paesi più ascoltati, con esibizioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico. L’esibizione di un'artista israeliana è stata interrotta a causa di slogan politici mostrati sullo sfondo, generando discussione tra gli spettatori. La serata ha visto anche altri momenti salienti e cambi di scena.

? Punti chiave Chi sono gli artisti che hanno conquistato i dieci passaggi?. Perché l'esibizione di Israele è stata interrotta da slogan politici?. Come hanno reagito le giurie ai brani ispirati agli anni 80?. Perché la performance di Senhit con Boy George non è passata?.? In Breve Voto 8 per Akylas (Grecia) e Satoshi (Moldavia), 6 per la Finlandia di Lampenius.. Dieci promossi in finale tra cui Belgio, Svezia, Serbia, Croazia, Lituania, Israele e Polonia.. Proteste contro Israele durante l'esibizione di Noam Bettan nella Wiener Stadthalle di Vienna.. Seconda semifinale prevista per il 14 maggio con partecipazione diretta della Big 4 Sal Da Vinci.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Eurovision 2026 | RECAP ALL 35 SONGS

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