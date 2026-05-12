Eurovision 2026 le pagelle della prima Semifinale | Sal Da Vinci marito perfetto stop al genocidio! per Israele Lady Gaga del Montenegro è da contrabbando la Finlandia vuole vincere col fuoco

La prima semifinale di Eurovision 2026 è andata in onda ieri sera su Rai2, trasmessa dal Wiener Stadthalle di Vienna e commentata da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. La serata ha visto esibirsi vari artisti, con alcune performance che hanno attirato l'attenzione per i loro contenuti e interpretazioni. Tra le esibizioni più discusse ci sono state quelle di artisti che hanno affrontato temi sociali e politici, così come alcune performance musicali considerate particolarmente originali o controverse.

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