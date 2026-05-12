Eurovision 2026 le pagelle della prima Semifinale | Sal Da Vinci marito perfetto stop al genocidio! per Israele Lady Gaga del Montenegro è da contrabbando la Finlandia vuole vincere col fuoco
La prima semifinale di Eurovision 2026 è andata in onda ieri sera su Rai2, trasmessa dal Wiener Stadthalle di Vienna e commentata da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. La serata ha visto esibirsi vari artisti, con alcune performance che hanno attirato l'attenzione per i loro contenuti e interpretazioni. Tra le esibizioni più discusse ci sono state quelle di artisti che hanno affrontato temi sociali e politici, così come alcune performance musicali considerate particolarmente originali o controverse.
La prima Semifinale di Eurovision Song Constest 2026, andata in onda ieri 12 maggio su Rai2 con il commento in italiano di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini dal Wiener Stadthalle di Vienna, ha confermato i pronostici della vigilia. Secondo il sempre ben informato sito Eurovisionworld: la Finlandia con Linda Lampenius x Pete Parkkonen (fuoco e fiamme pirotecnici sulle note di “Liekinheitin”) e la Grecia con Akylas (con la performance su “Ferto” rende omaggio agli Anni 80 con il videogioco Commodore 64) vogliono giocarsela bene per vincere. I bookmakers li danno rispettivamente primi e secondi. In mezzo c’è un po’ di tutto. Anzitutto Sal...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Le pagelle delle prove della prima semifinale dell'Eurovision 2026. Chi sono i promossi? Chi sono i bocciati? Sul palco anche Sal Da Vinci! #Eurovision2026 #SalDaVinci #Pagelle #TopFlop facebook
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