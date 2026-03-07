San Marino ha annunciato che Senhit, cantante italiana, sarà l’interprete che rappresenterà lo stato all’Eurovision Song Contest 2026. La competizione si terrà a Vienna a maggio. La scelta è stata ufficializzata recentemente, e Senhit parteciperà all’evento con il brano che le verrà assegnato. La cantante ha già avuto esperienze in passato in questa manifestazione.

San Marino ha scelto l'artista che rappresenterà il piccolo Stato all'Eurovision Song Contest 2026. A gareggiare a maggio a Vienna sarà l'italiana Senhit. Il verdetto è arrivato nella finale del San Marino Song Contest, condotta da Simona Ventura, che ha visto sfidarsi 21 cantanti.

© Davidemaggio.it - Senhit ft. Boy George rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2026

Come nasce la featuring di Boy George Ce lo spiega direttamente Senhit. - facebook.com facebook

“Oh baby there you are, girl go and get it like a superstar” Senhit si esibisce in “Superstar” featuring Boy George. #SanMarinoSongContest2026 è su San Marino RTV (Canale 550), Radio San Marino, RaiPlay, Rai Radio2, RaiPlay Sound e Consorzio Media D x.com