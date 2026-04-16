Europei judo 2026 oggi | orari 16 aprile tv streaming italiani in gara

Oggi prende il via a Tbilisi la prima giornata dei Campionati Europei di judo 2026. La competizione si svolge in Georgia e prevede diverse gare con atleti provenienti da vari paesi europei. Le gare di oggi sono trasmesse in diretta streaming e su alcune emittenti televisive, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire da vicino le performance degli italiani in gara.

Si apre oggi, 16 aprile, la prima giornata dei Campionati Europei di judo 2026, in programma a Tbilisi, in Georgia. La rassegna continentale prende il via con quattro categorie di peso che promettono fin da subito spettacolo e confronti di alto livello: -48 kg, -52 kg, -60 kg e -66 kg. È l’inizio di una settimana intensa, in cui i migliori judoka europei si contenderanno i titoli continentali e metteranno alla prova la propria condizione in un appuntamento chiave della stagione. L’attenzione, almeno in casa Italia, si concentra in particolare sulle categorie femminili, dove le azzurre hanno concrete ambizioni di medaglia. Nei -48 kg riflettori puntati su Assunta Scutto, campionessa del mondo e attualmente tra le principali protagoniste del circuito internazionale.🔗 Leggi su Oasport.it

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