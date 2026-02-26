Gli Europei senior di tiro a segno da 10 metri si terranno a Yerevan, in Armenia, tra domenica 1 e lunedì 2 marzo. L’Italia si prepara a scendere in pedana con 11 atleti impegnati in sei specialità olimpiche, cercando di partire forte in questa prima fase della stagione 2026. La manifestazione rappresenta un primo banco di prova importante per i partecipanti italiani.

Il primo grande appuntamento della stagione 2026 del tiro a segno è rappresentato dagli Europei senior da 10 metri, in programma a Yerevan, in Armenia, domenica 1 e lunedì 2 marzo: l’Italia punta, nelle sei specialità olimpiche, a ben figurare con 11 atleti al via. Nel settore della pistola saranno al via Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Mattia Scodes e Vittoria Toffalini, mentre nel comparto della carabina saranno in gara Riccardo Armiraglio, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Sofia Ceccarello, Debora Crosato, Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo. Designate anche le coppie per le prove miste: nella pistola gareggeranno Federico Nilo Maldini e Vittoria Toffalini, mentre nella carabina saranno due le coppie in gara, con Edoardo Bonazzi e Sofia Ceccarello, e Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno, l’Italia cerca i primi acuti stagionali agli Europei da 10 metri di Yerevan

Il tiro a segno inteso come sport nacque in Italia nel 1427, quando la Societa del Tiro con l’Arco di Aosta cambiò nome in Società di Tiro con l’Archibugio. Durante tutto il Quattrocento e il Cinquecento il tiro a segno era ampiamente praticato da grandi fette dell facebook