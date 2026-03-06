Eugenia Angelucci conquista l’oro alle Special Olympics di Ovindoli | anche due medaglie d’argento e bronzo

Eugenia Angelucci ha vinto una medaglia d’oro alle Special Olympics di Ovindoli, in Abruzzo, al suo esordio in questa grande competizione. Oltre alla prima posizione, ha conquistato anche due medaglie, una d’argento e una di bronzo, portando a casa un totale di tre premi. La competizione si è svolta per la prima volta in questa regione.

Già nella prima giornata ha conquistato l’oro: è salita sul gradino più alto del podio nella competizione dello slalom gigante Tre medaglie in totale, un grande orgoglio per la montesilvanese Eugenia Angelucci al suo esordio in una grande competizione, che quest’anno per la prima volta si è svolta in Abruzzo. Le Special Olympics a Ovindoli - dal 2 al 6 marzo – hanno ospitato quest’anno oltre 500 atleti con e senza disabilità intellettive da tutta Italia. Eugenia Angelucci, che aveva acceso la fiaccola dell’inclusione a Montesilvano a febbraio, ha ottenuto ottimi risultati. Già nella prima giornata ha conquistato l’oro: è salita sul gradino più alto del podio nella competizione dello slalom gigante. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

