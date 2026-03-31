Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ha annunciato l’apertura delle selezioni per nuovi operatori, con scadenza delle domande fissata al 26 aprile 2026. Le candidature sono rivolte a coloro che intendono entrare nel settore Alpino del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, in collaborazione con il Club Alpino Italiano e il servizio regionale.

Candidature aperte per l’ingresso nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio regionale Sicilia. Previste prove tecnico-attitudinali il 9 e 10 maggio Il Club Alpino Italiano e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Sicilia hanno avviato le selezioni per l’ingresso nel CNSAS, settore Alpino, con candidature aperte fino al 26 aprile 2026. Il bando è rivolto a giovani tra i 18 e i 45 anni interessati a intraprendere un percorso nel soccorso in ambiente impervio. Le figure richieste sono tre: Operatore Soccorso di Base (OSB), Operatore Soccorso Alpino (OSA) e Operatore Tecnico Sanitario (OTS). Per l’OSB è richiesta una buona capacità di movimentazione in ambiente difficile e orientamento sul territorio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, aperte le selezioni per nuovi operatori: domande entro il 26 aprile

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