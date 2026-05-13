Lavoro Eurochocolate cerca 400 persone Le figure richieste | venditori promoter hostess standisti e animatori
Per l’edizione 2026 di Eurochocolate, che si terrà nel centro storico di Perugia dal 13 al 22 novembre, sono aperte le iscrizioni per circa 400 posti di lavoro. Le figure richieste includono venditori, promoter, hostess, standisti e animatori. La manifestazione si svolge ogni anno, raggiungendo la sua 32esima edizione quest’anno. Le candidature sono aperte per chi desidera partecipare come parte dello staff durante l’evento.
Aperte le iscrizioni per entrare a far parte dello staff di Eurochocolate 2026, giunto quest’anno alla sua 32esima edizione! L'evento è in programma nel centro storico di Perugia, dal 13 al 22 novembre 2026.Eurochocolate è alla ricerca di circa 400 collaboratori per i ruoli di venditori, promoter.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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