Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 13 maggio 2026
Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, alle 20:30 si è svolta l’estrazione del VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti sono stati annunciati poco dopo l’estrazione, che si è svolta in diretta. Nessun dettaglio sui numeri estratti è stato ancora diffuso ufficialmente. La lotteria si svolge regolarmente ogni settimana, offrendo ai partecipanti la possibilità di aggiudicarsi una casa.
Estrazione VinciCasa oggi 13 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 12 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 11 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 10 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 9 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 8 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 13 maggio 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it
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