Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 13 maggio 2026

Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, alle 20:30 si è svolta l’estrazione del VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti sono stati annunciati poco dopo l’estrazione, che si è svolta in diretta. Nessun dettaglio sui numeri estratti è stato ancora diffuso ufficialmente. La lotteria si svolge regolarmente ogni settimana, offrendo ai partecipanti la possibilità di aggiudicarsi una casa.

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Estrazione VinciCasa oggi 13 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 12 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 11 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 10 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 9 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 8 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 13 maggio 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 13 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 13 marzo 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 13 aprile 2026 Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di lunedì 11 maggio; VinciCasa, festa online: centrato il 5 da 500.000€ su Sisal.it; Sisal, a Napoli centrata online una vincita VinciCasa da una casa più 200mila euro; VinciCasa centrato a Napoli il premio da 500mila euro. Vince una casa e 200mila euro indovinando cinque numeri ift.tt/J8RMlvr x.com Estrazione VinciCasa del 13 Maggio 2026: risultati concorsoScopri i risultati dell'estrazione VinciCasa del 13 Maggio 2026. Verifica se hai vinto e resta aggiornato sulle ultime novità! controcampus.it Sisal, vinta una casa a Napoli con VinciCasa e oltre 102mila euro a Sesto Fiorentino con EurojackpotLe ultime estrazioni confermano il momento fortunato dell’Italia nei giochi Sisal tra VinciCasa ed Eurojackpot ... affaritaliani.it