Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 13 marzo 2026
Oggi, 13 marzo 2026, alle ore 20,30, si svolge l’estrazione del gioco VinciCasa. Durante l’evento vengono estratti cinque numeri su quaranta, consentendo ai partecipanti di tentare la fortuna per vincere una casa. L’estrazione si tiene in serata e riguarda i numeri vincenti del concorso. Nessun altro dettaglio o informazione aggiuntiva viene fornita.
Estrazione VinciCasa oggi 13 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 12 MARZO 2026 ESTRAZIONE 11 MARZO 2026 ESTRAZIONE 10 MARZO 2026 ESTRAZIONE 9 MARZO 2026 ESTRAZIONE 8 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 13 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
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Tutto quello che riguarda Estrazione VinciCasa
Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di sabato 7 marzo; VinciCasa: nessun ‘5’ nel concorso del 2 marzo, in cinque lo sfiorano; VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 11 marzo; VinciCasa: centrati sette ‘4’ nel concorso del 3 marzo.
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