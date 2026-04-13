Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 13 aprile 2026

Oggi, 13 aprile 2026, si è svolta l’estrazione del gioco VinciCasa alle ore 20:30. Durante l’evento sono stati annunciati i numeri vincenti, scelti tra 40 possibilità. VinciCasa permette ai partecipanti di tentare di vincere una casa indovinando cinque numeri corretti. L’estrazione si è svolta come di consueto, con i numeri estratti resi noti pubblicamente subito dopo.

Estrazione VinciCasa oggi 13 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 12 APRILE 2026 ESTRAZIONE 11 APRILE 2026 ESTRAZIONE 10 APRILE 2026 ESTRAZIONE 9 APRILE 2026 ESTRAZIONE 8 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 13 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 13 aprile 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 13 febbraio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 13 marzo 2026