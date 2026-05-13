Estrazione Million Day di oggi 13 maggio 2026 | i numeri vincenti di mercoledì
Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, sono stati estratti i numeri vincenti del gioco Million Day. L’estrazione è avvenuta in diretta, e i numeri sono stati comunicati subito dopo l’evento. La combinazione vincente di questa giornata rappresenta l’esito ufficiale dell’estrazione del lotto giornaliero. I risultati sono disponibili per tutti i giocatori che hanno partecipato e desiderano verificare se la propria schedina ha centrato la combinazione fortunata.
Estrazione Million Day oggi mercoledì 13 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 13 MAGGIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day:...🔗 Leggi su Tpi.it
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