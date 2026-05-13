Estrazione Million Day di oggi 13 maggio 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, sono stati estratti i numeri vincenti del gioco Million Day. L’estrazione è avvenuta in diretta, e i numeri sono stati comunicati subito dopo l’evento. La combinazione vincente di questa giornata rappresenta l’esito ufficiale dell’estrazione del lotto giornaliero. I risultati sono disponibili per tutti i giocatori che hanno partecipato e desiderano verificare se la propria schedina ha centrato la combinazione fortunata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Estrazione Million Day oggi mercoledì 13 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 13 MAGGIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day:...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 13 maggio 2026: i numeri vincenti di mercoledì ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 6 maggio 2026: i numeri vincenti di mercoledìOggi, mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 4 marzo 2026: i numeri vincenti di mercoledìOggi, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Temi più discussi: Estrazione Million Day 12 maggio: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi domenica 3 maggio: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di mercoledì 6 maggio 2026: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 7 maggio 2026: i numeri vincenti. Estrazione Million Day 12 maggio: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30 ift.tt/VLPrK2l x.com ma Firenze è sempre stata così? reddit Estrazione Million Day 12 maggio: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30Torna oggi, mercoledì 12 maggio 2026, l'appuntamento con le due estrazioni quotidiane di Million Day, il gioco a numeri di Lottomatica. Il primo concorso ... affaritaliani.it Estrazione Million Day di oggi martedì 8 maggio 2026 | Numeri vincenti delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 di oggi, 8 maggio 2026, tutte le cinquine fortunate odierne ... ilsussidiario.net