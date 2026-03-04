Estrazione Million Day di oggi 4 marzo 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

L’estrazione Million Day di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, si è svolta alle ore 19.00 e i numeri vincenti sono stati annunciati in diretta. La lotteria ha distribuito premi e numeri fortunati ai giocatori che hanno partecipato nelle ultime ore. I risultati sono stati pubblicati immediatamente dopo l’estrazione, disponibili online e presso i punti vendita autorizzati.

Oggi, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l'estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 3 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 2 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 1 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 28 FEBBRAIOLE ESTRAZIONI DEL 27 FEBBRAIO ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.