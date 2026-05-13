Estate nei locali C’è il Job Day

La Provincia di Bergamo organizza per la terza volta il Job Day, un evento dedicato alla ricerca di personale per i ristoranti e i locali estivi della zona. La manifestazione si svolgerà durante l’estate, offrendo un’opportunità di incontro tra aziende e candidati interessati a lavorare nel settore della ristorazione e dell’accoglienza. L’evento si terrà presso una sede ancora da definire e coinvolgerà diverse attività della provincia.

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La Provincia di Bergamo ripropone per la terza edizione il Job Day dedicato alla ricerca di personale per i ristoranti e i locali estivi di Bergamo e provincia. L’evento di reclutamento, rivolto soprattutto ai giovani alla ricerca di un impiego, riguarderà numerose figure professionali tra le quali addetti alla ristorazione, operatori di sala, addetti mensa, baristi e barman, addetti alla pasticceria, lavapiatti e addetti aiuto cucina anche senza esperienza. L’iniziativa, organizzata dai centri per l’impiego della Provincia di Bergamo insieme alle associazioni di categoria, Confcommercio Imprese per l’Italia Bergamo, Confesercenti Bergamo e Coldiretti, e ai partner del Patto territoriale per le competenze e l’occupazione nella filiera del turismo, si terrà martedì 19 maggio dalle ore 9 alle 13.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Estate nei locali. C’è il Job Day ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Here's what really sets this metro apart Notizie correlate Cinecittà World, il Job talent day per cercare personaleUN NUOVO piano di assunzioni è stato avviato da Cinecittà World che ha aperto le selezioni per oltre 200 nuove figure professionali in vista della... Cerveteri, al Palazzo del Granarone arriva il Job Day “LavOra”Cerveteri, 8 maggio 2026 – Una giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Argomenti più discussi: Estate nei locali. C’è il Job Day; Eventi segnalati dai Comuni; Rozzano ospita il primo Job Day: aziende e candidati si incontrano in Cascina Grande. Google per il SEO(TG:e10838).vjk - Results on X | Live Posts & Updates x.com Do il CC sensors e l'ho reso open-source reddit