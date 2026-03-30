Cinecittà World il Job talent day per cercare personale

Cinecittà World ha annunciato l’apertura delle selezioni per oltre 200 posizioni in vista della stagione 2026, che inizierà il 21 marzo. Il nuovo piano di assunzioni riguarda diverse figure professionali e riguarda il personale che lavorerà nel parco di divertimenti. La società ha comunicato l’avvio delle procedure di selezione e l’obiettivo di rafforzare il team per il prossimo anno.

UN NUOVO piano di assunzioni è stato avviato da Cinecittà World che ha aperto le selezioni per oltre 200 nuove figure professionali in vista della stagione 2026, al via da sabato 21 marzo. L’appuntamento è per il 28 marzo con il Job Talent Day, la giornata dedicata alla selezione del personale, che consente ai candidati di sostenere colloqui direttamente nel Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma. L’iniziativa offre un’opportunità concreta per entrare a far parte del team, rivolta anche a chi è alla ricerca di un primo impiego e sogna di lavorare divertendosi. Le posizioni aperte riguardano diversi ambiti: addetti alla ristorazione, operatori per le 40 attrazioni e diverse figure per il cast artistico impegnato nei sei spettacoli live al giorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cinecittà World, il Job talent day per cercare personale Articoli correlati Cinecittà World, oltre 200 assunzioni previste: come candidarsi al Job Talent DayCinecittà World apre le porte a nuove opportunità di lavoro in vista della stagione 2026. Leggi anche: Job Talent Day a Cinecittà World: 200 posti di lavoro per la stagione 2026 Contenuti utili per approfondire Cinecittà World Argomenti discussi: Cinecittà World, il Job talent day per cercare personale. Cinecittà World: al via selezioni per oltre 200 nuove figure professionali per stagione 2026Cinecittà World apre le selezioni per oltre 200 nuove figure professionali in vista della stagione 2026, al via da sabato 21 marzo. L’appuntamento è per il 28 marzo con il Job Talent Day, la giornata ... adnkronos.com Cinecittà World 2026: cinema, eventi e turismoRoma accoglie una nuova stagione di Cinecittà World che riaprirà ufficialmente il 21 marzo 2026, segnando il rilancio del parco tematico. eroicafenice.com