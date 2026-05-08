Cerveteri al Palazzo del Granarone arriva il Job Day LavOra

A Cerveteri si svolgerà al Palazzo del Granarone il Job Day “LavOra”, una giornata dedicata all’incontro tra persone in cerca di lavoro e aziende che cercano candidati. L’evento si terrà il 15 maggio e prevede incontri, colloqui e presentazioni di opportunità occupazionali. La manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione con enti e associazioni locali. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a trovare un impiego.

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Cerveteri, 8 maggio 2026 – Una giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Venerdì 15 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 16:00, il Palazzo del Granarone di Cerveteri, in via Francesco Rosati, ospiterà il Job Day “LavOra”, iniziativa organizzata dai Centri per l’Impiego di Cerveteri, Bracciano e Civitavecchia in collaborazione con Synergie Italia. L’evento nasce con l’obiettivo di favorire il contatto diretto tra cittadini in cerca di occupazione e realtà del territorio alla ricerca di personale. I partecipanti avranno la possibilità di presentarsi con il proprio curriculum vitae, consegnarlo agli operatori e, dove possibile, sostenere un primo colloquio direttamente nel corso della giornata.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate 200 posti al Job Talent Day: candidati entro il 22 marzoIl 28 marzo 2026, il parco divertimenti di Castel Romano aprirà le porte a oltre duecento nuovi dipendenti in un evento denominato Job Talent Day. Leggi anche: Il futuro del lavoro tra tradizione e innovazione: Job Day con chef stellati Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Job Day LavOra a Cerveteri; Concerto di primavera a Cerveteri: al Granarone i bambini della Salvo D’Acquisto suonano insieme al Gruppo Bandistico Cerite; Le donne dell’Islam medievale: il 21 aprile al Liceo Vian gli studenti dialogano con l’autore. Cerveteri, al Palazzo del Granarone arriva il Job Day LavOraI partecipanti avranno la possibilità di presentarsi con il proprio curriculum vitae e svolgere un colloquio ... ilfaroonline.it Odv ANPS Sezione Cerveteri presente all'evento al Granarone del Comune di Cerveteri #essercisempre #poliziadistato #ODV #anps ODV AssoPolizia Italia - facebook.com facebook