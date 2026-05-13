Estate e alimentazione | le buone abitudini che fanno la differenza

Da bergamonews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo dell’estate, l’attenzione all’alimentazione si intensifica, portando molte persone a scegliere cibi freschi e leggeri. Le temperature più alte spingono a preferire pasti più semplici e idratanti, come frutta, verdura e bevande fresche. Questa stagione stimola anche la preparazione di piatti veloci e pratici, adatti alle giornate più calde. Le nuove abitudini alimentari si inseriscono in un quadro di cambiamenti che coinvolgono frequentemente le scelte quotidiane.

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Con l’arrivo della bella stagione, l’attenzione verso l’ alimentazione torna puntualmente al centro della scena. Tuttavia, proprio in questo periodo circolano con maggiore insistenza anche numerose false credenze o diete “miracolose”, che rischiano di generare confusione e portare a scelte poco equilibrate. Fare chiarezza è fondamentale: un’alimentazione bilanciata significa adottare abitudini semplici, sostenibili e adatte alle proprie esigenze. Abbiamo chiesto alla Dott.ssa Alessandra Guerriero, dietista in Habilita Sport Medicine, di fornirci qualche semplice regola da seguire durante l’estate per mantenere equilibrata la nostra alimentazione e restare in forma.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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