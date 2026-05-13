Estate e alimentazione | le buone abitudini che fanno la differenza

Con l’arrivo dell’estate, l’attenzione all’alimentazione si intensifica, portando molte persone a scegliere cibi freschi e leggeri. Le temperature più alte spingono a preferire pasti più semplici e idratanti, come frutta, verdura e bevande fresche. Questa stagione stimola anche la preparazione di piatti veloci e pratici, adatti alle giornate più calde. Le nuove abitudini alimentari si inseriscono in un quadro di cambiamenti che coinvolgono frequentemente le scelte quotidiane.

Con l’arrivo della bella stagione, l’attenzione verso l’ alimentazione torna puntualmente al centro della scena. Tuttavia, proprio in questo periodo circolano con maggiore insistenza anche numerose false credenze o diete “miracolose”, che rischiano di generare confusione e portare a scelte poco equilibrate. Fare chiarezza è fondamentale: un’alimentazione bilanciata significa adottare abitudini semplici, sostenibili e adatte alle proprie esigenze. Abbiamo chiesto alla Dott.ssa Alessandra Guerriero, dietista in Habilita Sport Medicine, di fornirci qualche semplice regola da seguire durante l’estate per mantenere equilibrata la nostra alimentazione e restare in forma.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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