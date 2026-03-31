alimentazione naturale e benessere gli incontri su cosa mangiamo e come migliorare le abitudini

Tra aprile e maggio, la Storica Società Operaia di Pordenone organizza un ciclo di incontri dedicati all’alimentazione naturale e al benessere. Il progetto si propone di approfondire temi legati alle abitudini alimentari e alla prevenzione attraverso momenti di confronto e informazione. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sulle scelte alimentari e sui benefici associati a uno stile di vita più naturale.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Alimentazione, benessere e prevenzione. Si intitola così il nuovo progetto divulgativo della Storica Società Operaia di Pordenone, che tra a aprile e maggio proporrà un ciclo di incontri dedicati a un percorso di consapevolezza in tematiche legate all’alimentazione naturale e al benessere, realizzato grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Pordenone, all’interno del cartellone “Primavera a Pordenone”. Primo appuntamento giovedì 2 aprile dalle 17.00 alle 18.30 nel Centro Culturale di Palazzo Gregoris, sede della Somsi Pordenone, con l’incontro dal titolo “Alimentazione e benessere: scelte consapevoli per la prevenzione”. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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