Durante l'estate 2026, i bambini avranno l'opportunità di partecipare a attività sportive e all'aperto attraverso il progetto Move For Fun. Le iniziative prevedono momenti di gioco e sport immersi nella natura, con un’attenzione particolare alla gestione del tempo dedicato allo studio e ai compiti. Le attività sono organizzate per favorire il divertimento e il movimento, combinando esercizio fisico e apprendimento in ambienti naturali.

? Domande chiave Quali sport potrà sperimentare il tuo bambino tra la natura e il campo?. Come viene gestito il tempo dedicato allo studio e ai compiti?. Dove si trovano gli uffici per completare l'iscrizione entro il limite?. Perché i posti sono limitati a soli sessanta partecipanti?.? In Breve Iscrizioni aperte dal 13 aprile al 6 giugno presso la sede di Saint-Christophe.. Massimo 60 posti disponibili con caparra del 40% da versare all'iscrizione.. Programma include sport, escursioni e spazio compiti con pasti forniti da Rossopomodoro.. Attività previste dal 15 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre.. Dal 15 giugno al 7 agosto 2026, i bambini nati tra il 2015 e il 2022 potranno vivere un’estate dinamica a Saint-Christophe grazie al progetto Move For Fun presentato da BEM Bien Ãtre en Mouvement SSD.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estate 2026: sport e natura per i piccoli con Move For Fun

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