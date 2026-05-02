Famiglie in movimento con ‘On the move’ | sport giochi e volontariato al parco

A Ferrara, due giornate dedicate alle famiglie hanno portato sport, giochi e volontariato nel parco di via Luigi Bosi. L'iniziativa, intitolata ‘On the move’, fa parte del progetto ‘Family district’ e si è svolta il 4 e l’11 ottobre dalle 16 alle 19. Promossa dal Csi, l’evento ha coinvolto diverse attività pensate per favorire l’interazione tra adulti e bambini in un ambiente all’aperto.

Ferrara si muove con ‘On the move’, nell’ambito del progetto ‘Family district’: un’iniziativa nuova, promossa dal Csi e distribuita su due giornate (lunedì 4 e lunedì 11 dalle 16 alle 19), che unisce movimento e protagonismo, trasformando il parco di via Luigi Bosi in un luogo di incontro e di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Nuova lite fra famiglie rom a Santa Rita: panico tra la gente al parco giochiPomeriggio di tensione oggi, 29 aprile 2026, a Santa Rita, il popoloso quartiere di Lanciano finito alla ribalta delle cronache nei mesi scorsi. Forio: atti osceni nel parco giochi davanti a famiglie e bambini, arrestato 46enneA Forio, un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione locale con l’accusa di atti osceni in luogo... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Avviso pubblico rivolto alle Associazioni e Società Sportive Cento in Movimento 2026; TapTino: 10mila euro per aiutare bambini con ADHD; Una festa che unisce: scuola e comunità in movimento; La XV edizione di Famiglia sei Granda propone 12 iniziative in 5 città della provincia di Cuneo. In aumento le famiglie composte da 1 sola persona. E non sono solo anziani. Chi sono i centenari umbri --> https://cityne.ws/GVjuN - facebook.com facebook La relazione con le famiglie è una delle dimensioni più impegnative del lavoro degli insegnanti. Non per mancanza di competenze, ma perché quella relazione attiva dinamiche profonde — di ruolo, di emozione, di aspettativa — che spesso ci colgono imprep x.com