Olimpiadi del Cuore 2026 | attesa per evento solidale Vip in Versilia

Le Olimpiadi del Cuore del 2026, evento benefico promosso dal personaggio televisivo e tifoso della Juventus, sono in programma per l’estate nella zona di Forte dei Marmi. La manifestazione, nota anche come Il Mattone del Cuore, si svolgerà tra giugno e luglio, anche se le date precise non sono state ancora comunicate. L’evento coinvolge personaggi noti e propone iniziative di solidarietà.

Le Olimpiadi del Cuore del celebre personaggio tv e tifoso Juventus Paolo Brosio, conosciute anche come Il Mattone del Cuore, torneranno con tutta probabilità a Forte dei Marmi nell’estate 2026 (tra giugno e luglio; le date sono ancora top secret). L’edizione del Decennale si preannuncia ricca di ospiti, spettacolo e solidarietà. Grande attesa per conoscere tutti i dettagli del grande evento vip. Non ci sono dubbi: l’evento, da anni punto di riferimento dell’estate italiana, mixa al meglio grande sport, musica, solidarietà e mondanità. Il tutto anche con la mission sostenere progetti umanitari e iniziative sociali. Chapeau! Le Olimpiadi del Cuore sono diventate a tutti gli effetti un ‘brand’ riconoscibile. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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