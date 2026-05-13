Esplode la rivolta al mercato gli ambulanti vanno dall’assessore | Difendiamo il nostro lavoro
Nella giornata di ieri, si è verificato un conflitto tra gli ambulanti del mercato e le autorità locali. Gli operatori hanno raggiunto l’assessore responsabile, esprimendo chiaramente la volontà di difendere la propria attività e il lavoro svolto quotidianamente. La protesta si è svolta tra il mercato di San Decenzio e l’ufficio dell’assessore in piazza del Popolo, creando una situazione di tensione visibile nella zona centrale della città.
Pesaro, 13 maggio 2026 – “Al mercato c’è aria di rivoluzione”. Un titolo profetico è stato quello del Carlino in edicola ieri, se si pensa alla “rivolta popolare“ che in effetti è esplosa in tempo reale, tra il San Decenzio e l’ufficio dell’assessore Mattia Galeazzi in piazza del Popolo. Avendo letto dell’ipotesi ventilata dall’assessore di un “possibile spostamento delle loro bancarelle“ nella zona dei campi di basket, tra gli ambulanti contrari è montata la protesta. Nel giro di un quarto d’ora carichi di rabbia gli operatori della zona azzurra, lato via Belgioioso, hanno piantato in asso banchi e clientela per dirigersi, in trenta, prima in via Manzoni sede delle attività economiche e poi in piazza del Popolo, a caccia dell’assessore Galeazzi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Path of Trees. Quindi abbiamo aspettato 6 mesi per niente spade, niente classi, niente atto nuovo e come un sacco di alberi extra. reddit
Lacrimo il comunicato in tempo record Mi sa che i pacatissimi e per nulla permalosi amici basilici hanno fatto già trovare la testa di cavallo nel letto del buon Pietro x.com
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