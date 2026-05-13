Esplode la rivolta al mercato gli ambulanti vanno dall’assessore | Difendiamo il nostro lavoro

Nella giornata di ieri, si è verificato un conflitto tra gli ambulanti del mercato e le autorità locali. Gli operatori hanno raggiunto l’assessore responsabile, esprimendo chiaramente la volontà di difendere la propria attività e il lavoro svolto quotidianamente. La protesta si è svolta tra il mercato di San Decenzio e l’ufficio dell’assessore in piazza del Popolo, creando una situazione di tensione visibile nella zona centrale della città.

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Pesaro, 13 maggio 2026 – “Al mercato c’è aria di rivoluzione”. Un titolo profetico è stato quello del Carlino in edicola ieri, se si pensa alla “rivolta popolare“ che in effetti è esplosa in tempo reale, tra il San Decenzio e l’ufficio dell’assessore Mattia Galeazzi in piazza del Popolo. Avendo letto dell’ipotesi ventilata dall’assessore di un “possibile spostamento delle loro bancarelle“ nella zona dei campi di basket, tra gli ambulanti contrari è montata la protesta. Nel giro di un quarto d’ora carichi di rabbia gli operatori della zona azzurra, lato via Belgioioso, hanno piantato in asso banchi e clientela per dirigersi, in trenta, prima in via Manzoni sede delle attività economiche e poi in piazza del Popolo, a caccia dell’assessore Galeazzi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esplode la rivolta al mercato, gli ambulanti vanno dall’assessore: “Difendiamo il nostro lavoro” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Pesaro, gli ambulanti in rivolta al San Decenzio: «Zero bagni, asfalti rotti: qui il mercato fa schifo» Rende, mercato in rivolta: gli ambulanti scendono in piazzaLe associazioni degli operatori su area pubblica hanno dichiarato lo stato di agitazione a Rende, annunciando imminenti manifestazioni in piazza. Argomenti più discussi: Esplode la rivolta al mercato, gli ambulanti vanno dall’assessore: Difendiamo il nostro lavoro; Celle infernali e frigo vietati: esplode la rivolta dei direttori contro il Dap; Soldi in cassa, paese fermo: a Rivara esplode la rivolta sul bilancio della giunta Giacoletto; Litiga con la compagna e si dà fuoco: esplode l’appartamento. Path of Trees. Quindi abbiamo aspettato 6 mesi per niente spade, niente classi, niente atto nuovo e come un sacco di alberi extra. reddit Lacrimo il comunicato in tempo record Mi sa che i pacatissimi e per nulla permalosi amici basilici hanno fatto già trovare la testa di cavallo nel letto del buon Pietro x.com Soldi in cassa, paese fermo: a Rivara esplode la rivolta sul bilancio della giunta GiacolettoLa minoranza attacca l’amministrazione Giacoletto: Tradito il mandato elettorale. Nel mirino avanzo di amministrazione, opere pubbliche mai partite e nuovi progetti definiti fuori programma ... giornalelavoce.it