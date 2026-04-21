Rende mercato in rivolta | gli ambulanti scendono in piazza

A Rende, le associazioni degli ambulanti hanno annunciato lo stato di agitazione e preparano manifestazioni in piazza. La decisione arriva in seguito a tensioni legate alle attività sul territorio. La protesta coinvolge diversi operatori che si sono riuniti per esprimere il loro disappunto attraverso manifestazioni pubbliche. La situazione ha generato attenzione tra cittadini e autorità locali, con i dettagli degli eventi ancora da definire.

Le associazioni degli operatori su area pubblica hanno dichiarato lo stato di agitazione a Rende, annunciando imminenti manifestazioni in piazza. La decisione segue l’ordinanza comunale che impone il ritorno del mercato settimanale in via Parigi a partire dal prossimo giovedì, una mossa contestata per le criticità logistiche e la mancanza di un confronto preventivo con i lavoratori. Il trasferimento dei posteggi verso l’area di via Parigi non è come una semplice ricollocazione, ma come un potenziale passo falso per l’economia locale. Per oltre dieci anni, quella specifica zona ha ospitato le attività mercatali, subendo però un progressivo declino dovuto a problemi strutturali e alla difficoltà di gestione degli spazi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rende, mercato in rivolta: gli ambulanti scendono in piazza Notizie correlate Leggi anche: Pesaro, gli ambulanti in rivolta al San Decenzio: «Zero bagni, asfalti rotti: qui il mercato fa schifo» Leggi anche: Spostamento del mercato, Nanni (Pd): "Sono stati disattesi gli accordi con gli ambulanti"