Pesaro gli ambulanti in rivolta al San Decenzio | Zero bagni asfalti rotti | qui il mercato fa schifo

Gli ambulanti di Pesaro si sono radunati al San Decenzio per protestare, lamentando la mancanza di bagni pubblici e lo stato precario degli asfalti, ormai rotti in diversi punti. Durante l'evento, alcuni hanno segnalato anche la presenza di ampi spazi vuoti tra le bancarelle, sottolineando le condizioni poco curate del mercato. La manifestazione ha attirato l'attenzione di passanti e organizzatori.

PESARO Lungo i viali del San Decenzio l'asfalto è deteriorato in più punti. Tra le bancarelle ci sono ampi spazi vuoti. Nell'area dei campi da basket c'è un ambulante, in solitaria, che sembra «predicare nel deserto». Un solo bagno, nel bar che il 24 febbraio, come riferiscono gli ambulanti, chiuderà i battenti, se non arriverà una nuova gestione. E non sembra esserci la corsa da questo punto di vista. «Abbiamo toccato il fondo. Stiamo soffrendo, vogliamo che il mercato funzioni, ma se nessuno ci segue, ci hanno abbandonato». Gli accordi Valerio Tamburini fa da portavoce delle richieste degli ambulanti, e senza troppi giri di parole ammette che così «il mercato fa schifo». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Gli ambulanti protestano: "Tante buche e poche bancarelle. Al San Decenzio è un disastro"Al mercato c'è chi cade per l'asfalto sconnesso; poi c'è il problema dell'assenza di controlli, per cui scooter e automobili entrano tra le...

