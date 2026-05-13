Escursionista aggredito e ferito da due mufloni sulle Apuane | la Regione condannata a risarcirlo

Un escursionista è stato aggredito e ferito da due mufloni durante un'escursione nelle Apuane. L’incidente si è verificato nel territorio regionale e ha portato a un procedimento legale. La regione è stata condannata a risarcire il danno subito dall’uomo. La vicenda è stata oggetto di attenzione legale e ha coinvolto diverse parti coinvolte nel caso.

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Lucca, 13 maggio 2026 – Un avvocato di Montecatini Terme (Pistoìoia) venne aggredito da due mufloni durante un'escursione sulle creste delle Alpi Apuane, nel comune di Vagli di Sotto (Lucca), il 17 agosto 2019, riportando una lussazione al gomito destro e una distorsione alla spalla, con postumi permanenti stimati al 6%. Ora il Tribunale di Lucca, con il giudice Antonio Mondini, ha condannato la Regione Toscana a risarcire l'escursionista con circa 15mila euro, più oltre 5mila euro di spese legali. La decisione, come riporta l’edizione online del "Tirreno" si basa sulla legge 1571992, che attribuisce alle Regioni la responsabilità per la gestione della fauna selvatica e la tutela del patrimonio faunistico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Escursionista aggredito e ferito da due mufloni sulle Apuane: la Regione condannata a risarcirlo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Soccorso rapido sulle Apuane: escursionista salvato dall’elicotteroUn uomo di 72 anni, residente in provincia di La Spezia, è stato soccorso in condizioni di emergenza nel primo pomeriggio di questo venerdì 17 aprile. Precipita per 300 metri davanti all’amico sulle Alpi Apuane: muore l’escursionista Silvia FanucchiSilvia Fanucchi, 46 anni, è morta sabato mentre stava percorrendo la Cresta Gialunga, sulle Alpi Apuane: la donna è scivolata su una cengia erbosa... Si parla di: Infortunio sul monte San Vicino, soccorso un escursionista. Escursionista aggredito e ferito da due mufloni sulle Apuane: la Regione condannata a risarcirloE’ successo nel comune di Vagli di Sotto. A essere colpito è stato un avvocato di Montecatini che ha riportato una lussazione al gomito destro e una distorsione alla spalla, con postumi permanenti sti ... lanazione.it Aggredito da una coppia di mufloni su un sentiero delle Apuane: la Regione risarcisce i danniIl tribunale di Lucca ha ribadito il principio di responsabilità dell'ente per i danni causati dalla fauna selvatica ... luccaindiretta.it