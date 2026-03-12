Dalle Langhe a Casalserugo | da Oeno i vini della cantina Burlotto e un’esclusiva cena degustazione
Martedì 24 marzo alle 20.15, il locale Oeno di Casalserugo, in provincia di Padova, ospiterà una degustazione dedicata ai vini delle Langhe prodotti dalla cantina Burlotto. L’evento prevede l’assaggio di alcune etichette storiche e un’esclusiva cena degustazione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire i vini di una delle aziende più rappresentative della regione piemontese.
Una serata dedicata ai grandi vini delle Langhe. Martedì 24 marzo alle ore 20.15, il locale Oeno di Casalserugo, in provincia di Padova, ospiterà una degustazione speciale con i vini della storica cantina piemontese Comm. G.B. Burlotto. L’evento propone una degustazione guidata accompagnata da un menu a quattro portate, pensato per valorizzare alcune delle etichette più rappresentative della cantina. La serata sarà un viaggio tra i vini delle Langhe, con abbinamenti gastronomici studiati per esaltare le caratteristiche di ogni calice. La cena prevede quattro portate, ognuna accompagnata da due vini della cantina. La degustazione si terrà martedì 24 marzo alle ore 20. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Articoli correlati
Brescia: Degustazione gratuita di viniSabato 21 febbraio lo store Drink Shop Brescia ospiterà una degustazione gratuita dedicata ai vini pugliesi della cantina Produttori di Manduria.
A Too un corso di degustazione vini con il Sommelier Massimiliano MarruchiQuattro appuntamenti serali dedicati alla scoperta del vino, alla tecnica della degustazione e all’arte dell’abbinamento cibo-vino.