escort e calciatori resta ai domiciliari la coppia

Due persone coinvolte in un’indagine legata a calciatori e attività illecite resteranno ai domiciliari. Sono Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, che si trovano in custodia cautelare e sono accusate di aver diretto una società fittizia. La decisione di mantenerli agli arresti domiciliari è stata presa dal giudice, che ha valutato le prove e le implicazioni dell’indagine in corso.

Resteranno ai domiciliari Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, i due compagni nella vita e nel lavoro, in custodia cautelare per essere stati i "promotori e dominus" della società schermo " Ma.De ", con sede a Cinisello Balsamo, dove convivono. La società e i due sono finiti nel mirino della Procura con l’accusa di aver gestito un giro di favoreggiamento e sfruttamento di squillo d’alto bordo, per clienti molto facoltosi, fra cui calciatori di serie A. Lo ha deciso il riesame ieri dopo che il provvedimento era stato impugnato dal loro legale, l’avvocato Marco Martini. La coppia nel corso dell’ultimo interrogatorio di oltre quattro ore davanti...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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