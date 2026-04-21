Un’indagine ha portato alla luce un coinvolgimento di alcuni calciatori nel consumo di gas esilarante, noto come “droga della risata”. Le testimonianze indicano che i giocatori si sono rivolti a un’agenzia per procurarsi palloncini contenenti il gas, utilizzato durante serate organizzate in locali della zona. Le autorità stanno analizzando i dettagli di queste attività, che vanno oltre il semplice uso di sostanze.

“Amo ci servono i palloncini ” (.) “siamo al Duca, al Me Milan”. Era necessario procurarsi la ‘ droga della risata ‘ per le serate organizzate dall’agenzia Mas.De. Milano, ora al centro dell’ indagine della procura milanese che ha portato alla luce il giro di escort e calciatori di Serie A nella movida meneghina. I “palloncini” facevano parte del pacchetto “all inclusive” del dopopartita: serate in locali a cinque stelle, escort e a volte “sniffate” di gas esilarante. Il gas esilarante infatti viene citato più volte nell’ordinanza di 16 pagine che ha portato ai domiciliari quattro persone per associazione per delinquere, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione ed anche autoriciclaggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Amo ci servono i palloncini”. Non solo escort: perché ai calciatori piace consumare il gas esilarante

Notizie correlate

Leggi anche: Escort e calciatori a Milano, "per cosa usavano il gas esilarante": dettagli sconcertanti

Leggi anche: Escort per i calciatori, il racconti choc: «Anche durante il lockdown sesso e gas esilarante». Spuntano nomi di giocatori di Inter e Milan

Panoramica sull’argomento

Si parla di: IL COMMENTO - Tanja Santos, fratello di Alisson: Napoli ti amo, incredibile che anche perdendo ci sia questa festa, sembra una vittoria.

Escort e calciatori, le intercettazioni: «Amo ci servono i palloncini». Tra i clienti giocatori di Inter, Milan e Juve: spunta una ragazza incintaEscort e calciatori, spuntano i primi nomi e le intercettazioni. Dall'ordinanza con cui la Gdf ha arrestato Emanuele Buttini e Deborah ... msn.com

Escort e calciatori, le intercettazioni: «Amo ci servono i palloncini». I locali di Milano e le promo sui social: spunta una ragazza incintaEscort e calciatori, spuntano i primi nomi e le intercettazioni. Dall'ordinanza con cui la Gdf ha arrestato Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, ritenuti i «promotori e ... leggo.it