Amo ci servono i palloncini Non solo escort | perché ai calciatori piace consumare il gas esilarante
Un’indagine ha portato alla luce un coinvolgimento di alcuni calciatori nel consumo di gas esilarante, noto come “droga della risata”. Le testimonianze indicano che i giocatori si sono rivolti a un’agenzia per procurarsi palloncini contenenti il gas, utilizzato durante serate organizzate in locali della zona. Le autorità stanno analizzando i dettagli di queste attività, che vanno oltre il semplice uso di sostanze.
“Amo ci servono i palloncini ” (.) “siamo al Duca, al Me Milan”. Era necessario procurarsi la ‘ droga della risata ‘ per le serate organizzate dall’agenzia Mas.De. Milano, ora al centro dell’ indagine della procura milanese che ha portato alla luce il giro di escort e calciatori di Serie A nella movida meneghina. I “palloncini” facevano parte del pacchetto “all inclusive” del dopopartita: serate in locali a cinque stelle, escort e a volte “sniffate” di gas esilarante. Il gas esilarante infatti viene citato più volte nell’ordinanza di 16 pagine che ha portato ai domiciliari quattro persone per associazione per delinquere, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione ed anche autoriciclaggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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