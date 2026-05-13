Escort 73enne svela perché gli uomini sposati la scelgono

Da newsner.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 73 anni che lavora come escort ha spiegato perché gli uomini sposati scelgono spesso di rivolgersi a professioniste. Ha indicato uno dei motivi principali legato al bisogno di diversificare l’esperienza e di uscire dalla routine. La stessa escort ha anche suggerito un semplice cambiamento che, a suo avviso, potrebbe contribuire a prevenire i tradimenti. La sua testimonianza si basa su anni di esperienza nel settore.

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Una escort di 73 anni ha rivelato uno dei motivi principali per cui gli uomini sposati cercano piacere fuori casa – e il semplice cambiamento che, secondo lei, potrebbe impedire a un uomo di tradire. Caroline Vee ha trascorso quarant’anni in castità prima che un “risveglio sessuale” tardivo, avvenuto a 57 anni, le cambiasse completamente il futuro – portando infine l’ormai settantatreenne a intraprendere la carriera di escort. “Sono diventata una escort nel 2017”, ha detto Vee – il cui vero nome è Siobhan Burt – durante un’apparizione al podcast Tea At Four con i conduttori Billy e Lauren. “Quando sono diventata una cristiana rinata e non potevamo fare sesso, è stato come dire: ‘Beh, non mi piaceva comunque quando ero più giovane, quindi non sarà una perdita’”, ha spiegato la “nonna tettona”.🔗 Leggi su Newsner.it

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